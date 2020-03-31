В NASA решили ударить по летящему к Земле астероиду

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31 марта 2020, 07:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Фото: кадр из фильма "Армагеддон"

В NASA заявили о том, что намерены изменить курс летящего к планете астероида, ударив по нему. О своих планах и о дате выполнения миссии сообщили на официальном сайте агентства.

Эксперты отметили, что астероид не угрожает Земле, однако является идеальной мишенью для тренировок. Благодаря ему в NASA хотят проверить, возможно ли отклонить космический камень от нашей планеты при помощи кинетического удара. В случае успеха полученный опыт можно будет использовать на других астероидах, которые могут серьезно угрожать планете.

«Мы должны отрабатывать навыки на случай будущих угроз. Запуск миссии DART запланирован на 22 июля 2021 года», - сказали в NASA.