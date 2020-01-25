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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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NASA сообщает, что 15 февраля гигантский астероид пересечет траекторию Земли

, 11:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Express

NASA сообщает, что 15 февраля гигантский астероид пересечет траекторию Земли
астероид, pixabay.com

В СМИ появилась информация о том, что 15 февраля текущего года траекторию Земли пересечет гигантский астероид под номером 163373. Соответствующую информацию предоставили ранее сотрудники NASA.

Диаметр небесного тела, о котором идет речь, составляет от 440 до 990 метров. Скорость движения астероида достигает 57 тысяч километров в час. Эксперты уточняют, что если бы его столкновение с Землей было возможно, последствия ощутили бы на себе многие страны.

Известно также, что в понедельник, 27 января, рядом с нашей планетой пролетит еще один астероид, но небольшого размера. Он не представляет для Земли никакой опасности.

ЕТ

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