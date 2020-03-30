Военный корабль-госпиталь прибыл в гавань Нью-Йорка

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30 марта 2020, 18:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

SMG/Keystone Press Agency

Военный плавучий госпиталь Comfort пришвартовался в гавани американского города Нью-Йорк, чтобы помочь снизить нагрузку на больницы. Корабль может вместить 1000 коек, его длина равняется трем футбольным полям.

На корабле есть дюжина операционных, аптечный пункт и медицинская лаборатория. Лечение пациентов, не являющихся носителями коронавируса, будут осуществлять 1200 врачей, медсестер, анестезиологов, рентгенологов, санитаров и других медработников.

Ранее мэр Нью-Йорка рассказал, что медикаментов в городе осталось на неделю. На сегодняшний день Нью-Йорк стал эпицентром распространения коронавируса в США.