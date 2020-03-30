В Нью-Йорке признались, что имеющихся лекарств хватит на неделю

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30 марта 2020, 12:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Мэр Нью-Йорка рассказал, что медикаментов в городе осталось на неделю. На сегодняшний день Нью-Йорк стал эпицентром распространения коронавируса в Америке.

«У нас достаточно запасов на неделю, начиная с сегодняшнего дня, за исключением аппаратов искусственной вентиляции легких. Очень скоро мы будем нуждаться по меньшей мере еще в нескольких сотнях ИВЛ», - заявил Билл де Блазио. Он отметил, что лекарств хватит до конца недели, но уже к 5 апреля город будет нуждаться в новых медикаментах.

В Нью-Йорке зафиксировано более 33 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, при этом число умерших горожан от COVID-19 приближается к 700.