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Дарья Повереннова рассказала, что в Нью-Йорке на улицы города ввели нацгвардию

, 10:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Дарья Повереннова рассказала, что в Нью-Йорке на улицы города ввели нацгвардию
Фото: соцсети

Дарья Повереннова рассказала, что власти Нью-Йорка ввели в город национальную гвардию. Об этом актрисе рассказала ее подруга, проживающая в Соединенных Штатах.

Повереннова отметила, что, по словам знакомых, изначально многие за рубежом наплевательски относились к антикоронавирусным мерам, однако вместе с ухудшением ситуации пришло и понимание всей серьезности проблемы. «В город ввели национальную гвардию, потому что может начаться настоящее мародерство. Ситуация очень опасная», - сказала актриса.

Она призвала россиян четко следовать советам специалистов и соблюдать режим самоизоляции. Повереннова призналась, что и она сама, и члены ее семьи соблюдают карантин.

АБ

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