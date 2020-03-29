Биолог допустил, что коронавирус в России может развиваться также, как в США

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29 марта 2020, 09:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Фото: pixabay.com

Биолог Константин Северинов оценил ситуацию с коронавирусом в России и предположил, может ли у нас быть так же, как в Америке. «Мы такие же, как Нью-Йорк. Почему должно быть по-другому?» - рассуждает эксперт.

Северинов уверен, что рост заболеваемости россиян коронавирусом сильно увеличится в ближайшие недели и месяцы. «В Нью-Йорке сейчас больше десяти тысяч. Мы такие же, как Нью-Йорк. Почему должно быть по-другому? Вопрос идет о порядковом росте. Если не заболевших, то людей с положительным диагнозом. Мы, конечно, охраняемая Богом страна, но почему у нас должно быть 500, а в других местах десятки тысяч?» - задался вопросом биолог.

Он добавил, что прогнозировать спад уровня заболеваемости можно было бы при помощи организованного серологического тестирования.