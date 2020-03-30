Востребованное в разгар эпидемии COVID-19 приложение передавало данные пользователей без их ведома

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30 марта 2020, 16:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

смартфон, pixabay.com

Востребованное во время карантина из-за коронавируса приложение Zoom для групповых видеозвонков, проведения лекций и прочих мероприятий передавало Facebook личные данные пользователей без их ведома.

Представители платформы заявили, что будет выпущено исправленное обновление после того, как выяснилось, что прошлая версия программного обеспечения передавала компании Facebook данные с iOS-устройств.

Подчеркивается, что руководство Zoom уведомляло американскую компанию о каждом случае, когда с конкретного устройства открывалось приложение для видеозвонков, а это в свою очередь применялось для создания таргетированной рекламы.