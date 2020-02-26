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Американский журналист насмешил зрителей в прямом эфире, включив смешные фильтры

, 19:20 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: youtube

Американский журналист насмешил зрителей в прямом эфире, включив смешные фильтры
скриншот прямого эфира WLOS о снегопаде

Репортер телеканала WLOS (штат Северная Каролина) разнообразил новостную повестку техническими проблемами. Он вел прямой репортаж. Для этого использовал приложение из социальных сетей. Во время вещания случайно включился фильтр, который добавил немного юмора.

Сам репортаж был о снегопаде. Журналист рассказывал о непогоде в прямом эфире.

Для организации вещания было использовано одно из приложений социальной сети Facebook. В какой-то момент включился фильтр, которые вносит разнообразие в трансляцию.

К репортеру начали пририсовываться смешные аксессуары. Журналист представал то в образе волшебника Мерлина, то спортсмена, который поднимает гантели.

Помощник предупредил журналиста о появлении смешных лиц на экране. Но тот проигнорировал предупреждение и продолжил прямой эфир.

Казусы в прямом эфире довольно часто становятся поводом для улыбок. Осенью прошлого года большая свинья сорвала греческому репортеру прямой эфир. А прямо сейчас в социальных сетях распространяется скриншот эфира РБК, которому приписывают точную оценку современному телевидению.

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