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Президент Греции перечислит половину своей зарплаты на борьбу с коронавирусом

, 16:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Президент Греции перечислит половину своей зарплаты на борьбу с коронавирусом
президент Греции Катерина Сакелларопулу, Thanassis Stavrakis/XinHua
Президент Греции Катерина Сакелларопулу сделала важное заявление. Глава страны в понедельник, 30 марта, сообщила, что перечислит половину своей зарплаты на борьбу с коронавирусом нового типа.
 
В администрации президента Греции уточнили, что Катерина Сакелларопулу, учитывая непростую экономическую ситуацию в стране из-за пандемии COVID-10, решила в качестве минимального знака солидарности вносить половину своей зарплаты в течение следующих двух месяцев на специальный счет.
 
К настоящему моменту в Греции подтверждены 1156 случаев заражения новым коронавирусом. Болезнь унесла жизни 38 человек в стране.
ЕТ
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