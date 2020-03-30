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Правительство РФ установило максимальную величину пособия по безработице

, 15:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Официальный портал правовой информации

Правительство РФ установило максимальную величину пособия по безработице
рубли, pixabay.com
Российский кабинет министров установил максимальную величину пособия по безработице. Постановление было опубликовано днем в понедельник, 30 марта, на официальном портале правовой информации.
 
В документе говорится, что правительство Российской Федерации постановило на текущий год установить минимальную величину пособия по безработице в размере 1500 рублей и максимальный размер пособия по безработице на уровне 12130 рублей.
 
Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев объяснил жителям Подмосковья, на что жить, если они потеряли работу из-за эпидемии нового типа коронавируса.
ЕТ
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