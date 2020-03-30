Правительство РФ установило максимальную величину пособия по безработице

Российский кабинет министров установил максимальную величину пособия по безработице. Постановление было опубликовано днем в понедельник, 30 марта, на официальном портале правовой информации.

В документе говорится, что правительство Российской Федерации постановило на текущий год установить минимальную величину пособия по безработице в размере 1500 рублей и максимальный размер пособия по безработице на уровне 12130 рублей.