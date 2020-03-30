Губернатор Подмосковья рассказал, на что жить потерявшим работу из-за COVID-19

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30 марта 2020, 08:54 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Губернатор Московской области Андрей Воробьев объяснил жителям Подмосковья, на что жить, если они потеряли работу из-за коронавируса. Глава региона пообещал гражданам денежные пособия.

«Основная цель выплат – поддержать тех, кто потерял работу именно сейчас, из-за коронавируса. Новое, дополнительное пособие в 15 тысяч рублей получат те, кто в этом году работал не менее 60 дней», - заявил Воробьев.

Он отметил, что деньги будут выдаваться вне зависимости от того, официально человек был трудоустроен или нет. При этом губернатор добавил, что пособие не полагается тем, кто был уволен за дисциплинарный проступок.