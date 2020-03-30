Москвичам, потерявшим работу из-за коронавируса, помогут финансово

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30 марта 2020, 07:32 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

В столичной мэрии заявили, что горожане, которые потеряли рабочие места из-за коронавируса, ежемесячно будут получать денежные компенсации. Отмечается, что для получения выплат не нужны заявления – они будут назначены автоматически.

Суммарно размер новой выплаты и пособия по безработицы составит 19500 рублей, передаёт Мир24. Об этом мэр города рассказал на своём сайте.

«Очевидно, что в нынешней непростой ситуации, к сожалению, многие москвичи потеряют работу. Чтобы помочь им, будет разработан специальный комплекс мер поддержки. В качестве первого шага вводится региональная компенсационная выплата безработным», - сообщил градоначальник.