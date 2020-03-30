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В Испании в ходе операции скончалась беременная женщина c COVID-19, ребенок не выжил

, 15:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Испании в ходе операции скончалась беременная женщина c COVID-19, ребенок не выжил
хирургические инструменты, pixabay.com
В Испании беременная женщина, которой диагностировали коронавирусную инфекцию, скончалась во время кесарева сечения. Согласно последней информации осведомленных источников, ребенок не выжил.
 
37-летней испанке сделали экстренное кесарево сечение в одной из больниц Ла-Коруньи (автономное сообщество Галисия), однако младенца спасти не удалось.
 
Известно, что у женщины были хронические заболевания. В минувшую субботу у беременной резко повысилась температура, вследствие чего ее доставили в больницу. Анализ на COVID-19 показал положительный результат. Хирургическое вмешательство она не перенесла.
ЕТ
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