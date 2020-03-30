В Швейцарии число заразившихся коронавирусом в настоящее время - 15475 человек

В Швейцарии свыше 1100 новых случаев заражения коронавирусом и 38 смертей зафиксировано за сутки. Об этом заявили в понедельник в Федеральном офисе общественного здравоохранения страны.
Согласно официальным данным, в стране уже находится 15 475 заболевших COVID-19. Также за минувший выходной в Швейцарии скончались 38 человек, общее количество жертв вируса выросло до 295.
Ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в понедельник, 30 марта, рассказали о возрасте зараженных коронавирусом в Москве.