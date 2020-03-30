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В Армении предложили не проводить вскрытие скончавшихся от COVID-19

, 13:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Армении предложили не проводить вскрытие скончавшихся от COVID-19
маска, шприц, pixabay.com
Министерство здравоохранения Армении утром в понедельник, 30 марта, предложило не проводить патологоанатомическое вскрытие пациентов, которые скончались от коронавирусной инфекции нового типа.
 
Заместитель министра здравоохранения страны Анаит Аванесян отметила, что у паталогоантомических служб в Армении нет необходимых условий для вскрытия граждан, умерших от COVID-19, поскольку данные службы не отвечают международным требованиям безопасности.
 
Уточняется, что речь идет о патологоанатомических службах, а не о судебно-медицинских экспертизах.
 
В Армении выявлены 482 случая заражения, умерли трое пациентов.
ЕТ
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