В Армении предложили не проводить вскрытие скончавшихся от COVID-19

Заместитель министра здравоохранения страны Анаит Аванесян отметила, что у паталогоантомических служб в Армении нет необходимых условий для вскрытия граждан, умерших от COVID-19, поскольку данные службы не отвечают международным требованиям безопасности.

Уточняется, что речь идет о патологоанатомических службах, а не о судебно-медицинских экспертизах.