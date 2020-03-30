От коронавируса скончался сербский епископ Милутин, заразившийся во время обхода верующих

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30 марта 2020, 12:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

свечи, pixabay.com

Епископ Валевский Сербской православной церкви Милутин (Кнежевич) скончался от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа. 71-летний священнослужитель заразился во время обхода верующих.

Согласно последней информации, церковный иерарх умер через несколько дней после того, как заболел. Вместе с епископом заразились два священника, однако данных об их состоянии пока нет.

Ранее от последствий COVID-19 скончался глава горсовета Валево Милорад Илич, а его супруга в настоящий момент находится в тяжелом состоянии.

Сейчас больше всего заболевших коронавирусом зафиксировано в Белграде. На втором месте – Валево.