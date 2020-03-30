В Таиланде общее количество погибших от коронавируса составляет 9 человек

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30 марта 2020, 10:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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Стало известно, что в Таиланде зарегистрированы еще две смерти пациентов с коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее количество погибших от вируса с начала эпидемии выросло до девяти человек.

Сообщается: скончались житель юга Таиланда, побывавший в Малайзии, а также женщина в возрасте 56 лет из Бангкока. Общее количество заболевших в стране достигло 1524 человек.

Ранее бурятский бизнесмен, заразившийся коронавирусом, решил в рамках благотворительной акции бесплатно раздать 120 тысяч одноразовых масок для защиты от инфекции.