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В США супружеская пара умерла от COVID-19 с разницей в несколько часов

, 09:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

В США супружеская пара умерла от COVID-19 с разницей в несколько часов
руки пожилых людей, pixabay.com

Супруги из Соединенных Штатов Америки скончались в один день в результате заражения коронавирусом нового типа. Согласно последней информации, это произошло в городе Чикаго, в штате Иллинойс.

Внук пожилых людей, жизни которых унесла коронавирусная инфекция, рассказал, что они прожили в браке 65 лет. У супругов было шестеро детей и 18 внуков.

Ранее сообщалось, что жертвами COVID-19 на территории США стали более 2,4 тысячи человек, заражены почти 140 тысяч граждан. Подчеркивается, что наиболее высокая смертность зафиксирована среди людей старше 85 лет.

ЕТ

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