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Одного из зараженных коронавирусом в Пермском крае перевели в реанимацию

, 09:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Одного из зараженных коронавирусом в Пермском крае перевели в реанимацию
больница, pixabay.com
Состояние одного из зараженных коронавирусом нового типа в Пермском крае ухудшилось, вследствие чего пациент был помещен в реанимацию. Об этом утром в понедельник сообщили в краевом Минздраве.
 
Согласно последней информации, человек подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. В ведомстве уточнили, что ухудшение состояния пациента связано, в частности, с наличием у него онкологического заболевания.
 
Отмечается, что еще двоим пациентам врачи поставили диагноз пневмония, их состояние сейчас ближе к средней степени тяжести. Остальные заболевшие COVID-19 находятся в удовлетворительном состоянии и проходят плановую терапию.
ЕТ

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