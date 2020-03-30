Sohu назвало четыре причины страха Соединенных Штатов перед войной с Россией

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30 марта 2020, 09:52 [ «Аргументы Недели» ]

Запуск ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М», MOD Russia / globallookpress.com

Соединенные Штаты боятся вступать в прямой вооруженный конфликт с Российской Федерацией. Об этом говорится в материале, который разместили некоторое время назад на страницах китайской интернет-прессы.

Как полагают авторы издания Sohu, существует четыре причины, из-за которых Вашингтон не решится воевать с РФ. Это:

1. наличие у Москвы ядерной триады;

2. высокий боевой дух жителей РФ;

3. огромные размеры страны;

4. значительные запасы углеводородов, которые позволят России вести длительный конфликт.

Ранее сообщалось, что полковник Сергей Хатылев предсказал исход вероятной биологической войны США с Москвой.