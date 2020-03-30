Sohu назвало четыре причины страха Соединенных Штатов перед войной с Россией

Соединенные Штаты боятся вступать в прямой вооруженный конфликт с Российской Федерацией. Об этом говорится в материале, который разместили некоторое время назад на страницах китайской интернет-прессы.
Как полагают авторы издания Sohu, существует четыре причины, из-за которых Вашингтон не решится воевать с РФ. Это:
1. наличие у Москвы ядерной триады;
2. высокий боевой дух жителей РФ;
3. огромные размеры страны;
4. значительные запасы углеводородов, которые позволят России вести длительный конфликт.
Ранее сообщалось, что полковник Сергей Хатылев предсказал исход вероятной биологической войны США с Москвой.