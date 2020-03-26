Российский полковник предрек исход возможной биологической войны США с Москвой

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26 марта 2020, 16:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Уличная дезинфекция, Panoramic / globallookpress.com

Биологическая война между Соединенными Штатами и Российской Федерацией является реальным вариантом. Об этом заявил полковник Сергей Хатылев, экс-начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС РФ.

По словам военного, в настоящий момент американская сторона ведет работу по размещению биологических лабораторий у границ России. Согласно прогнозу Хатылева, возможный конфликт с применением биооружия продлится около пяти-шести лет. При этом Штаты должны проиграть данное противостояние, в 2029 году их накроет «большой кризис», процитировал полковника «ПолитЭксперт».

Ранее на текущей неделе сообщалось, что отечественный специалист Игорь Никулин обвинил США в создании китайского коронавируса COVID-2019.