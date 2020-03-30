«Коронавирус дал осложнения», испанский оперный певец Пласидо Доминго доставлен в больницу

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30 марта 2020, 09:11 [ «Аргументы Недели» ]

Испанский оперный певец Пласидо Доминго, который недавно признался, что у него обнаружен коронавирус, госпитализирован. Знаменитость и его семья находились на карантине, но недавно он был доставлен в больницу в мексиканском городе Акапулько.

«Я и моя семья будем соблюдать самоизоляцию столько, сколько будет необходимо с медицинской точки зрения. Пока что мы все чувствуем себя хорошо, однако у меня была температура и кашель, поэтому я решил сделать анализ, и результат оказался положительным», - писал он в социальной сети и призывал своих соотечественников строжайше соблюдать карантин.

Представитель легендарного 79-летнего тенора уточнил, что Доминго попал к врачам из-за осложнений. Сейчас у него все хорошо, он реагирует на лечение и идет на поправку, заверил он.