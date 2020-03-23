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«У меня Covid-19», о заражении коронавирусом сообщил 79-летний испанский оперный певец Пласидо Доминго

, 09:26 [ «Аргументы Недели» ]

«У меня Covid-19», о заражении коронавирусом сообщил 79-летний испанский оперный певец Пласидо Доминго

Итальянский оперный певец Пласидо Доминго заявил, что вместе с семьей уходит на карантин, после того как ему подтвердили диагноз - коронавирусная инфекция. "Я считаю своим моральным долгом объявить о том, что у меня Covid-19", - написал он в социальной сети.

Певец призвал своих подписчиков держать дистанцию при общении с людьми и выполнять все предписания врачей.
 
"Я и моя семья будем соблюдать самоизоляцию столько, сколько будет необходимо с медицинской точки зрения. Пока что мы все чувствуем себя хорошо, однако у меня была температура и кашель, поэтому я решил сделать анализ, и результат оказался положительным. Я призываю всех быть предельно осторожными, соблюдать основные нормы гигиены, чаще мыть руки, не приближаться к людям ближе, чем на два метра, сделать все, чтобы помешать распространению вируса, и по возможности оставаться дома. Вместе мы сможем победить этот вирус и положить конец мировому кризису, чтобы в ближайшее время вернуться к нормальной жизни", - сообщил известный оперный певец.
 
Напомним, что сейчас  в отношении музыканта ведется расследование по обвинению в домогательствах. Доминго отрицал свою вину, но извинился перед несколькими женщинами за то, что причинил им боль.

 

БИ

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В России 23 марта вступило в силу ограничение авиасообщения со всеми странами мира из-за коронавируса

В России 23 марта вступило в силу ограничение авиасообщения со всеми странами мира из-за коронавируса

В России в понедельник, 23 марта, вступило в силу ограничение авиасообщения со всеми странами мира из-за коронавируса COVID-19. Накануне Росавиация предупредила о том, что с 23 марта остаются рейсы между Москвой и столицами.

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