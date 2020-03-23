«У меня Covid-19», о заражении коронавирусом сообщил 79-летний испанский оперный певец Пласидо Доминго

Аргументы Недели → В мире 13+

23 марта 2020, 09:26 [ «Аргументы Недели» ]

Итальянский оперный певец Пласидо Доминго заявил, что вместе с семьей уходит на карантин, после того как ему подтвердили диагноз - коронавирусная инфекция. "Я считаю своим моральным долгом объявить о том, что у меня Covid-19", - написал он в социальной сети.

Певец призвал своих подписчиков держать дистанцию при общении с людьми и выполнять все предписания врачей.