«У меня Covid-19», о заражении коронавирусом сообщил 79-летний испанский оперный певец Пласидо Доминго
23 марта 2020, 09:26[ «Аргументы Недели» ]
Итальянский оперный певец Пласидо Доминго заявил, что вместе с семьей уходит на карантин, после того как ему подтвердили диагноз - коронавирусная инфекция. "Я считаю своим моральным долгом объявить о том, что у меня Covid-19", - написал он в социальной сети.
Певец призвал своих подписчиков держать дистанцию при общении с людьми и выполнять все предписания врачей.
"Я и моя семья будем соблюдать самоизоляцию столько, сколько будет необходимо с медицинской точки зрения. Пока что мы все чувствуем себя хорошо, однако у меня была температура и кашель, поэтому я решил сделать анализ, и результат оказался положительным. Я призываю всех быть предельно осторожными, соблюдать основные нормы гигиены, чаще мыть руки, не приближаться к людям ближе, чем на два метра, сделать все, чтобы помешать распространению вируса, и по возможности оставаться дома. Вместе мы сможем победить этот вирус и положить конец мировому кризису, чтобы в ближайшее время вернуться к нормальной жизни", - сообщил известный оперный певец.
Напомним, что сейчас в отношении музыканта ведется расследование по обвинению в домогательствах. Доминго отрицал свою вину, но извинился перед несколькими женщинами за то, что причинил им боль.