Макрон напомнил Италии о помощи Франции и призвал не «опьянеть» от российской помощи с коронавирусом

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29 марта 2020, 20:21 [ «Аргументы Недели» ]

Президент Франции Эммануэль Макрон высказал недовольство Италией, которая слишком восхваляет помощь России и Китая в борьбе с пандемией коронавируса, а помощь Парижа Рим быстро забыл. Макрон призвал власти Италии не пьянеть от того, что делают международные партнеры и конкуренты.

«Команды суперэкспертов с оборудованием...», - назвали российских военных итальянские СМИ. Французский лидер напомнил, что Франция и Германия передали Италии два миллиона масок и десятки тысяч медицинских халатов.

Напомним, Россия направила в Италию бригады военных медиков. Военные самолеты совершили 14 рейсов в Рим. Посол РФ в Италии Сергей Разов сообщал, что в Бергамо российские военные героически работают в самом эпицентре эпидемии коронавируса вместе с итальянскими медиками.