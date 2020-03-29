Специалист объяснил, почему в США эпидемия коронавируса достигла таких масштабов

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29 марта 2020, 15:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Говорит Москва

Фото: pixabay.com

Профессор ВШЭ Александр Домрин объяснил, почему пандемия коронавируса достигла таких масштабов именно в США. По словам эксперта, дело в особом образе мышления американцев.

Домрин заявил, что «островное мышление» жителей Соединенных Штатов развило в них чувство беспечности, потому жители США недооценили масштаб угрозы и пренебрегли рекомендуемыми мерами безопасности.

«Я долго наблюдал за американцами, и у них вот это "островное мышление" — отсидеться за двумя океанами. Нас все равно ничего не тронет», - считает эксперт.

Ранее стало известно, что пик заболеваемости коронавирусом в США пришелся на Нью-Йорк. В городе зафиксировано около трети заболевших от общего числа.