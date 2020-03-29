На Украине требуют уволить министра здравоохранения

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29 марта 2020, 14:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

На сайте Верховной Рады появился проект постановления об увольнении нынешнего министра здравоохранения Украины Ильи Емца с занимаемой должности. Инициаторами стали депутаты фракции «Голос».

Члены фракции считают, что глава украинского Минздрава провалил подготовку страны к борьбе с коронавирусной инфекцией, а также препятствовал внедрению второго этапа медицинской реформы. Кроме того, в «Голосе» настаивают, чтобы постановление было принято в ходе внеочередного заседания парламента, которое состоится 30 марта.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране не будет особых условий для лечения от коронавируса чиновников и крупных бизнесменов.