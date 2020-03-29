Заболевшая коронавирусом супруга премьер-министра Канады рассказала о самочувствии

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29 марта 2020, 09:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Фото: соцсети

Жена премьер-министра Канады Софи Грегуар-Трюдо рассказала, как обстоят дела с ее самочувствием. Ранее стало известно, что женщина заразилась коронавирусной инфекцией COVID-19.

Супруга Джастина Трюдо в соцсети сообщила, что чувствует себя гораздо лучше. Она отметила, что специалисты считают ее излечившейся от коронавируса. Болезнь диагностировали у неё 13 марта.

«Я хотела поделиться с вами новостями: я чувствую себя намного лучше, и я получила положительный результат медосмотра от моего врача и Департамента здравоохранения Оттавы», - написала Софи Трюдо.