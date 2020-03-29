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Нарушителя домашнего карантина лишили гражданства

, 08:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МК

Нарушителя домашнего карантина лишили гражданства
фото: pixabay.com

Стало известно, что одного из нарушителей домашнего карантина лишили гражданства. Такое заявление распространило управление иммиграции и контроля Сингапура со ссылкой на решение местных властей в воскресенье, 29 марта.

В сообщении говорится, что мужчина отказался после возвращения из-за границы провести две недели на карантине. После чего снова покинул страну и отправился отдыхать на индонезийский остров Батам, несмотря на вынесенное ему предупреждение о нарушении и соответствующем наказании.

Отмечается, что теперь уже бывший гражданин Сингапура пытался уехать 24 марта.

Ранее сообщалось, что в Сингапуре местных граждан будут приговаривать к тюремному сроку за нарушение дистанции между друг другом.

БА

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