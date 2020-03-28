Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Журналист рассказал о «самой подготовленной к COVID-19» стране

, 16:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ИноСМИ

Журналист рассказал о «самой подготовленной к COVID-19» стране
COVID-19, pixabay.com
Обозреватель египетского издания NoonPost Ахмад Фаузи Салим в своем новом материале назвал Нигерию самой подготовленной к пандемии коронавируса нового типа страной, а также "раскрыл ее секрет".
 
По словам журналиста, Нигерия уже имеет успешный опыт борьбы с инфекциями. В 2014 году на территорию страны приехал мужчина из Либерии, где тогда бушевала эпидемия Эболы. За несколько недель зараженный человек инфицировал почти 20 жителей двух городов, 8 из которых погибли.
 
Тогда местным властям удалось предотвратить дальнейшее распространение болезни при помощи оперативных и очень жестких мер. В частности, была выявлена цепочка абсолютно всех контактов зараженных лиц, количество которых составило почти 900 человек. Их распределили между 18 групп медработников и добровольцев, которые постоянно отслеживали перемещения людей и дезинфицировали все объекты вокруг них.
 
Ахмад Фаузи Салим убежден, что данный опыт позволил руководству Нигерии быстро и эффективно отреагировать на пандемию COVID-19.
ЕТ

Общество

Машина за материнский капитал? Минпромторг вышел с идеей разрешить тратить субсидию на покупку автомобилей

Машина за материнский капитал? Минпромторг вышел с идеей разрешить тратить субсидию на покупку автомобилей

Минпромторг предложил разрешить тратить материнский капитал на покупку автомобилей. Как считают чиновники это может подстегнуть отечественную экономику и автомобильную отрасль.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью