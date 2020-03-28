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За нарушение карантина по коронавирусу в Армении наказали 1889 человек

, 14:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

За нарушение карантина по коронавирусу в Армении наказали 1889 человек
Ереван, pixabay.com
В Армении привлекли к административной ответственности за нарушение карантина около 1,9 тысячи человек. Данную информацию в субботу, 28 марта, предоставил замначальника полиции страны Айк Мгрян.
 
На территории Армении для борьбы с распространением коронавируса с 16 марта по 14 апреля объявили чрезвычайное положение. В стране выявлены 372 случая заражения COVID-19, скончался один человек. С 25 по 31 марта в республике временно прекращена работа предприятий и организаций, кроме стратегически важных. Передвижения граждан ограничены.
 
Мгрян уточнил, что средний размер штрафа составляет 100 тысяч драмов (около 200 долларов).
ЕТ

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