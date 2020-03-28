ВОЗ: коронавирус опасен для людей всех возрастов

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович в субботу, 28 марта, заявила, что коронавирусная инфекция опасна для людей всех возрастов, а не только для пожилых.

Мелита Вуйнович уточнила, что заражения и смертность выявляются и среди молодых людей. По ее словам, первая уязвимость – это сопутствующие заболевания.