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ВОЗ: коронавирус опасен для людей всех возрастов

, 14:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

ВОЗ: коронавирус опасен для людей всех возрастов
анализ крови, pixabay.com
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович в субботу, 28 марта, заявила, что коронавирусная инфекция опасна для людей всех возрастов, а не только для пожилых.
 
Мелита Вуйнович уточнила, что заражения и смертность выявляются и среди молодых людей. По ее словам, первая уязвимость – это сопутствующие заболевания.
 
Представитель ВОЗ также заметила, что на территории Франции в реанимации с коронавирусной инфекцией в настоящий момент находятся 12 молодых людей в возрасте до двадцати лет, поэтому беречь надо всех людей – не только пожилых.
ЕТ

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