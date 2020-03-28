ВОЗ признала, что российское здравоохранение готово к борьбе с коронавирусом

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в субботу, 28 марта, заявила, что российская система здравоохранения готова к борьбе с коронавирусом нового типа.

Вуйнович в рамках выступления на онлайн-форуме "Следующие 20 лет" подчеркнула, что гражданам РФ следует оставаться дома, иначе количество случаев заражения COVID-19 будет увеличиваться. "Инфекция очень коварна", – заметила представитель ВОЗ в России.