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ВОЗ признала, что российское здравоохранение готово к борьбе с коронавирусом

, 13:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

ВОЗ признала, что российское здравоохранение готово к борьбе с коронавирусом
скорая помощь, Alexander Rekun/Global Look Press
Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в субботу, 28 марта, заявила, что российская система здравоохранения готова к борьбе с коронавирусом нового типа.
 
Вуйнович в рамках выступления на онлайн-форуме "Следующие 20 лет" подчеркнула, что гражданам РФ следует оставаться дома, иначе количество случаев заражения COVID-19 будет увеличиваться. "Инфекция очень коварна", – заметила представитель ВОЗ в России.
 
Напомним, на территории Российской Федерации общее число случаев коронавируса достигло 1264, из которых 817 выявлено в Москве. Скончались четыре пациента, 49 человек выздоровели.
ЕТ

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