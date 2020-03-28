В России за сутки коронавирусом заразились 228 человек

За сутки на территории России зарегистрировали 228 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Соответствующую информацию утром в субботу, 28 марта, предоставили в оперативном штабе.
Согласно последним данным, общее количество выявленных в стране случаев заражения коронавирусом к настоящему моменту достигло 1264. Они зарегистрированы в 62 регионах Российской Федерации.
Ранее сегодня заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов сообщил, что иммунитет у переболевших COVID-19 не будет пожизненным.