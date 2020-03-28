Вирусолог полагает, что иммунитет у переболевших коронавирусом не будет пожизненным

Заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов утром в субботу, 28 марта, рассказал журналистам об иммунитете у переболевших коронавирусом нового типа.

Щелканов отметил, что переболевшие COVID-19 получают иммунитет, однако его устойчивость позволит выяснить только эксперимент. Специалист, однако, предположил, что иммунитет не будет пожизненным – его действие сохранится в течение нескольких лет.

Михаил Щелканов также подчеркнул, что в настоящий момент испытания вакцины от коронавируса нового типа проходят успешно. Он полагает, что к лету препарат уже будет готов.