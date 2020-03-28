В Тернопольской области Украины коронавирусом заразился 21 медик

Подчеркивается, что коронавирусная инфекция была выявлена у 7 врачей, 8 медсестер и 6 младших медсестер. Кроме того, в Монастырском районе коронавирусом заразились двое госслужащих, один священник, один заведующий детским садом и один ребенок.

Ранее сегодня Минздрав Украины сообщил, что число заболевших COVID-19 в стране составляет 311 человек, восемь человек скончались, пять пациентов выздоровели.