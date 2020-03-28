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В Тернопольской области Украины коронавирусом заразился 21 медик

, 14:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Тернопольской области Украины коронавирусом заразился 21 медик
анализ крови, pixabay.com
В Монастырском районе Тернопольской области Украины 21 медик заразился коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставил сегодня замглавы районной госадминистрации Павел Дронь.
 
Подчеркивается, что коронавирусная инфекция была выявлена у 7 врачей, 8 медсестер и 6 младших медсестер. Кроме того, в Монастырском районе коронавирусом заразились двое госслужащих, один священник, один заведующий детским садом и один ребенок.
 
Ранее сегодня Минздрав Украины сообщил, что число заболевших COVID-19 в стране составляет 311 человек, восемь человек скончались, пять пациентов выздоровели.
ЕТ

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