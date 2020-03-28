Количество случаев заражения коронавирусом в Бельгии превысило девять тысяч

За минувшие сутки количество зараженных коронавирусом нового типа на территории Бельгии увеличилось на 1850 человек. Соответствующие данные в субботу предоставили в кризисном штабе минздрава страны.

Бельгийские власти накануне приняли решение до 19 апреля продлить изоляционные меры в стране. Не исключено, что ограничения будут впоследствии продлены до 3 мая. Специалисты отмечают, что рост эпидемии в Бельгии постепенно замедляется.