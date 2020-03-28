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Количество случаев заражения коронавирусом в Бельгии превысило девять тысяч

, 13:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Количество случаев заражения коронавирусом в Бельгии превысило девять тысяч
пробирка, pixabay.com
За минувшие сутки количество зараженных коронавирусом нового типа на территории Бельгии увеличилось на 1850 человек. Соответствующие данные в субботу предоставили в кризисном штабе минздрава страны.
 
Количество заболевших в Бельгии к настоящему моменту достигло 9134 человек. За сутки коронавирус унес жизни 64 пациентов, общее число летальных исходов составило 353.
 
Бельгийские власти накануне приняли решение до 19 апреля продлить изоляционные меры в стране. Не исключено, что ограничения будут впоследствии продлены до 3 мая. Специалисты отмечают, что рост эпидемии в Бельгии постепенно замедляется.
ЕТ

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