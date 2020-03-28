Количество случаев заражения коронавирусом в Германии достигло 48,5 тысячи человек

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Германии за сутки увеличилось на 6294 и достигло 48 582. Соответствующие данные в субботу, 28 марта, предоставил Институт Роберта Коха.

К настоящему моменту от COVID-19 на территории Германии в общей сложности скончались 325 человек.