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Количество случаев заражения коронавирусом в Германии достигло 48,5 тысячи человек

, 13:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Количество случаев заражения коронавирусом в Германии достигло 48,5 тысячи человек
вспышка коронавируса в Германии, Christian Koch/Keystone Press Agency
Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Германии за сутки увеличилось на 6294 и достигло 48 582. Соответствующие данные в субботу, 28 марта, предоставил Институт Роберта Коха.
 
К настоящему моменту от COVID-19 на территории Германии в общей сложности скончались 325 человек.
 
Наибольшее число заражений коронавирусной инфекцией в стране выявлено в Баварии (11150), Северном Рейне-Вестфалии (10607), а также Баден-Вюртемберге (9781). На территории Берлина зарегистрирован 2161 случай заболевания коронавирусом нового типа.
ЕТ

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