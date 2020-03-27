Президент Италии обратился к нации в связи с пандемией коронавируса

Президент Италии Серджо Маттарелла в пятницу, 27 марта, обратился к нации в связи с пандемией коронавируса. Глава страны уточнил, что страна сейчас переживает "грустную страницу своей истории".

Маттарелла заявил о необходимости новых европейских подходов к борьбе с COVID-19 и выразил надежду на то, что опасность вируса для Европы оценят и осознают до того, "пока не станет слишком поздно".