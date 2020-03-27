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Президент Италии обратился к нации в связи с пандемией коронавируса

, 22:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Президент Италии обратился к нации в связи с пандемией коронавируса
президент Италии Серджо Маттарелла, Gloria Imbrogno/ZUMAPRESS.com
Президент Италии Серджо Маттарелла в пятницу, 27 марта, обратился к нации в связи с пандемией коронавируса. Глава страны уточнил, что страна сейчас переживает "грустную страницу своей истории".
 
Маттарелла заявил о необходимости новых европейских подходов к борьбе с COVID-19 и выразил надежду на то, что опасность вируса для Европы оценят и осознают до того, "пока не станет слишком поздно".
 
Итальянский президент заметил, что в течение нескольких дней в стране наблюдается замедление роста новых заражений коронавирусом. Серджио Маттарелла подчеркнул, что это, однако, не тот факт, который может подбодрить итальянцев, поскольку речь по-прежнему идет о множестве новых пациентов и новых смертей.
ЕТ
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