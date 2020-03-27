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В Италии зафиксировано максимальное число погибших от коронавируса за сутки

, 20:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Италии зафиксировано максимальное число погибших от коронавируса за сутки
вспышка коронавируса в Италии, Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency
На территории Италии количество погибших от коронавируса нового типа за сутки установило новый рекорд. Согласно последней информации, за вышеуказанный период от COVID-19 скончались 969 человек.
 
Комиссар по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури отметил, что общее число жертв коронавируса в Италии достигло 9134.
 
За сутки выздоровели 589 человек, их количество дошло до 10 950, сообщил Аркури в пятницу, 27 марта, в ходе вечернего брифинга. 
 
Отметим, что коронавирусной инфекцией сейчас заражены 66414 итальянцев, за сутки данный показатель вырос на 4401 случай.
ЕТ

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