В Италии зафиксировано максимальное число погибших от коронавируса за сутки

На территории Италии количество погибших от коронавируса нового типа за сутки установило новый рекорд. Согласно последней информации, за вышеуказанный период от COVID-19 скончались 969 человек.

Комиссар по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури отметил, что общее число жертв коронавируса в Италии достигло 9134.