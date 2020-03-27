Власти Франции приняли решение продлить режим изоляции на две недели

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп в пятницу, 27 марта, заявил, что на территории страны будет продлен на две недели режим изоляции из-за стремительного распространения коронавируса нового типа.

Период изоляции во Франции продлят со следующего вторника до 15 апреля включительно.