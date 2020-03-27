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Власти Франции приняли решение продлить режим изоляции на две недели

, 19:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Власти Франции приняли решение продлить режим изоляции на две недели
коронавирус во Франции, Panoramic/Keystone Press Agency
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп в пятницу, 27 марта, заявил, что на территории страны будет продлен на две недели режим изоляции из-за стремительного распространения коронавируса нового типа.
 
Период изоляции во Франции продлят со следующего вторника до 15 апреля включительно.
 
Подчеркивается, что эпидемия коронавируса в стране к настоящему моменту перешла в третью стадию. Согласно последним данным, количество заболевших COVID-19 на территории Франции составляет более 29 тысяч, скончались 1696 человек. С 17 марта в стране действуют строгие ограничения на передвижения граждан.
ЕТ

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