Футурологи рассказали, как коронавирус может изменить мир

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27 марта 2020, 19:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

вспышка коронавируса, Patrick Pleul/dpa

Знаменитые во всем мире футурологи рассказали, как пандемия COVID-19 может изменить мир. По словам специалистов, в настоящий момент речь, вероятно, идет не просто о "паузе", а о полной "перезагрузке".

Американский футуролог, исполнительный директор института DaVinci Institute Томас Фрей полагает, что человечество при помощи коронавируса может получить шанс "начать все сначала". По его мнению, во время великих кризисов рождаются великие лидеры, а действующие руководители будут подвержены суровой критике за плохие решения.

Руководитель кафедры прогнозирования, инновации и трансформации французской бизнес-школы EDHEC Business School Рене Рорбек в свою очередь предположил, что в будущем произойдет переход от уже испытанных и проверенных методов к принципиально иным подходам, ориентированным на действия.

Директор казахстанского исследовательского института по изучению будущего QRIFS Джон Суини считает, что перемены произойдут и в сознании людей – они будут больше думать о судьбе следующих поколений.