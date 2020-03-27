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Посол США считает, что россияне и американцы могут сотрудничать в борьбе с коронавирусом

, 18:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Посол США считает, что россияне и американцы могут сотрудничать в борьбе с коронавирусом
посол США в Москве Джон Салливан, Zou Zheng/Xinhua
Посол Соединенных Штатов Америки в Москве Джон Салливан считает, что россияне и американцы могут сотрудничать в борьбе с коронавирусом нового типа. Дипломат призвал страны в непростое время объединиться.
 
Салливан отметил, что находится в России на своем посту уже три месяца и добавил, что ему очень нравится страна. Он также подчеркнул, что ему хотелось бы лучше изучить Москву и другие города РФ.
 
Посол считает, что в трудные времена будет полезно объединиться и проявить заботу друг о друге. Дипломат отметил, что россияне – прекрасные люди, которые помогают друг другу. Американцы, по его словам, поступают так же в своей стране. В этой борьбе, как полагает Джон Салливан, жители России и США могут сотрудничать и сообща решать общие проблемы.
ЕТ

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