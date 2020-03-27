Посол США считает, что россияне и американцы могут сотрудничать в борьбе с коронавирусом

Посол Соединенных Штатов Америки в Москве Джон Салливан считает, что россияне и американцы могут сотрудничать в борьбе с коронавирусом нового типа. Дипломат призвал страны в непростое время объединиться.

Салливан отметил, что находится в России на своем посту уже три месяца и добавил, что ему очень нравится страна. Он также подчеркнул, что ему хотелось бы лучше изучить Москву и другие города РФ.