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Глава Минздрава Великобритании заразился коронавирусом

, 16:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Глава Минздрава Великобритании заразился коронавирусом
глава минздрава Британии, Mark Thomas/ZUMAPRESS.com
Днем в пятницу, 17 марта, стало известно, что глава минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок заразился коронавирусом нового типа. Согласно последней информации, министр к настоящему моменту самоизолировался.
 
Врачи посоветовали Хэнкоку сдать анализ на COVID-19, который оказался положительным. По словам главы британского Минздрава, у него незначительные симптомы, поэтому он продолжает активно работать из дома. Мэтт Хэнкок призвал граждан соблюдать правила безопасности и гигиены.
 
Ранее премьер-министр Великобритании публично заявил, что заразился коронавирусом нового типа и самоизолировался.
ЕТ

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