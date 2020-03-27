Глава Минздрава Великобритании заразился коронавирусом

Днем в пятницу, 17 марта, стало известно, что глава минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок заразился коронавирусом нового типа. Согласно последней информации, министр к настоящему моменту самоизолировался.

Врачи посоветовали Хэнкоку сдать анализ на COVID-19, который оказался положительным. По словам главы британского Минздрава, у него незначительные симптомы, поэтому он продолжает активно работать из дома. Мэтт Хэнкок призвал граждан соблюдать правила безопасности и гигиены.