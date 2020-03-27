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Заразившийся коронавирусом нового типа Борис Акунин рассказал о симптомах болезни

, 16:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Facebook

Заразившийся коронавирусом нового типа Борис Акунин рассказал о симптомах болезни
писатель Борис Акунин, Pravda Komsomolskaya/Russian Look
Знаменитый писатель Борис Акунин, который ранее заболел коронавирусом нового типа, рассказал о течении своей болезни и симптомах. По словам литератора, ему диагностировали форму COVID-19 средней тяжести.
 
Акунин отметил, что заболевание можно сравнить с "паршивым затяжным гриппом с высокой температурой". По словам писателя, разница лишь в том, что улучшения состояния не происходит. 
 
Отмечается, что автор серии книг про детектива Эраста Фандорина заболел коронавирусом вместе с супругой, однако она переболела в легкой форме. У Бориса Акунина поднималась температура до 39 градусов, вследствие чего ее приходилось сбивать. Он уточнил, что проблем с дыханием у него не возникло.
 
На одиннадцатый день болезни врач прописал писателю антибиотики, после чего ему стало лучше.
ЕТ

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