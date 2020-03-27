Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Великую китайскую стену открыли для местных туристов

, 17:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Великую китайскую стену открыли для местных туристов
Великая китайская стена, pixabay.com
Китайский туризм восстанавливается после вспышки коронавируса нового типа. Согласно последней информации АТОР, власти открыли для посещений самый популярный участок Великой китайской стены.
 
В настоящий момент объект работает с ограничениями: посещение достопримечательности позволено только жителям Китая. Кроме того, введена ежедневная квота на визиты – максимум 20 тысяч человек в течение 24 часов.
 
Все туристы у входа на Великую китайскую стену обязаны предъявлять удостоверение личности и электронную справку о текущем состоянии здоровья. Кроме того, входить можно только в маске. Всем посетителям в обязательном порядке измеряют температуру.
ЕТ

Политика

Эксперт оценил сообщение Макрона о распаде ЕС из-за коронавируса: «Окуклились в свои национальные границы»

Эксперт оценил сообщение Макрона о распаде ЕС из-за коронавируса: «Окуклились в свои национальные границы»

Эксперт Института международных исследований МГИМО Леонид Гусев прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Евросоюз и Шенгенская зона могут «развалиться» из-за коронавируса.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью