Великую китайскую стену открыли для местных туристов

Китайский туризм восстанавливается после вспышки коронавируса нового типа. Согласно последней информации АТОР, власти открыли для посещений самый популярный участок Великой китайской стены.

В настоящий момент объект работает с ограничениями: посещение достопримечательности позволено только жителям Китая. Кроме того, введена ежедневная квота на визиты – максимум 20 тысяч человек в течение 24 часов.