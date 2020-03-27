Трамп выразил благодарность лидеру Китая за помощь в борьбе с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп поблагодарил Китай за помощь в борьбе с пандемией коронавируса.
Об этом американский лидер заявил в ходе телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином. Трамп выразил признательность китайской стороне за обеспечение США лекарственными средствами для борьбы с эпидемией, а также за укрепление взаимодействия двух стран в сфере здравоохранения.
Трамп также добавил, что студенты из Китая очень важны для американского образования, поэтому «Вашингтон будет защищать как граждан своей страны, так и Китая в борьбе с пандемией».
Глава Белого дома заявил, что в США «уважают и любят» китайский народ.
Ранее Трамп призвал американцев вернуться к работе, несмотря на коронавирус.