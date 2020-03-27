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Трамп выразил благодарность лидеру Китая за помощь в борьбе с коронавирусом

, 11:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Трамп выразил благодарность лидеру Китая за помощь в борьбе с коронавирусом
Фото: kremlin.ru

Президент США Дональд Трамп поблагодарил Китай за помощь в борьбе с пандемией коронавируса.

Об этом американский лидер заявил в ходе телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином. Трамп выразил признательность китайской стороне за обеспечение США лекарственными средствами для борьбы с эпидемией, а также за укрепление взаимодействия двух стран в сфере здравоохранения.

Трамп также добавил, что студенты из Китая очень важны для американского образования, поэтому «Вашингтон будет защищать как граждан своей страны, так и Китая в борьбе с пандемией».

Глава Белого дома заявил, что в США «уважают и любят» китайский народ.

Ранее Трамп призвал американцев вернуться к работе, несмотря на коронавирус.

ДВа

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