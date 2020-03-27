Слуцкий назвал обвинения США в наркоторговле в отношении президента Венесуэлы абсурдными

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27 марта 2020, 16:02 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Госдума РФ

Председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий назвал абсурдными обвинения Минюста США в наркоторговле в отношении легитимного президента Венесуэлы и остальных должностных лиц.

По словам Слуцкого, это очередная попытка вмешательства в дела суверенного государства, но теперь уже с помощью фирменного экстерриториального правосудия.

«США по-прежнему хотят распространить на Венесуэлу «Доктрину Монро». При этом возникает закономерный вопрос: где доказательства? Или Вашингтон также намерен их «купить», объявив вознаграждение, как «за головы» венесуэльского руководства?» – говорит парламентарий.

Слуцкий также заявил, что во время всемирной борьбы с пандемией США действуют в своем репертуаре: подло и цинично, в стиле «дешевого вестерна».

«Под шумок» расширяют санкции против Ирана и начинают ковбойскую охоту за официальными лицами, повторюсь, суверенного государства», – резюмировал Слуцкий.

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