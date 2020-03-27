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В Крыму призвали западные страны срочно отменить санкции против России

, 15:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Крыму призвали западные страны срочно отменить санкции против России
Крым, pixabay.com
Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель в пятницу призвал западные страны срочно отменить санкции в отношении Российской Федерации.
 
 
Гемпель убежден, что в условиях общей опасности из-за распространения коронавируса международные отношения будут меняться. В данной ситуации, по его мнению, важно признать "ущербность" санкционной политики и работать над консолидацией, чтобы эффективно противодействовать новым угрозам.
Напомним, ранее депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Робби Шлунд назвал антироссийские санкции абсурдными и заявил о необходимости их немедленной отмены.

 

 
ЕТ

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