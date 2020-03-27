В Крыму призвали западные страны срочно отменить санкции против России

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель в пятницу призвал западные страны срочно отменить санкции в отношении Российской Федерации.

Гемпель убежден, что в условиях общей опасности из-за распространения коронавируса международные отношения будут меняться. В данной ситуации, по его мнению, важно признать "ущербность" санкционной политики и работать над консолидацией, чтобы эффективно противодействовать новым угрозам.