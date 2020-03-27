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Родственница короля Испании скончалась от COVID-19

, 15:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Родственница короля Испании скончалась от COVID-19
король Испании Филипп VI, PPE/face to face
В пятницу, 27 марта, стало известно, что коронавирус нового типа унес жизнь родственницы короля Испании Филиппа VI. Согласно последним данным, Мария Тереза Бурбон-Пармская скончалась в возрасте 86 лет.
 
Брат умершей Сикст-Генрих Бурбон-Пармский сообщил, что его сестра стала жертвой COVID-19 и ушла из жизни в минувший четверг, 2020 года, в Париже.
 
Отметим, что Мария Тереза Бурбон-Пармская и ее брат Сикст-Генрих принадлежали к династии Пармских Бурбонов. Отец умершей от коронавируса женщины герцог Ксавье Бурбон-Пармский в середине прошлого века являлся главным претендентом на королевский трон Испании от монархической партии карлистов.
ЕТ

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