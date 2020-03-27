Родственница короля Испании скончалась от COVID-19

В пятницу, 27 марта, стало известно, что коронавирус нового типа унес жизнь родственницы короля Испании Филиппа VI. Согласно последним данным, Мария Тереза Бурбон-Пармская скончалась в возрасте 86 лет.

Брат умершей Сикст-Генрих Бурбон-Пармский сообщил, что его сестра стала жертвой COVID-19 и ушла из жизни в минувший четверг, 2020 года, в Париже.