Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Президент Красного Креста: пик коронавируса в Италии еще не пройден

, 15:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Президент Красного Креста: пик коронавируса в Италии еще не пройден
коронавирус в Италии, Passaro/Fotogramma/Ropi

Президент Международной Федерации движений Красного Креста и Красного Полумесяца Франческо Рокка заявил, что пока рано говорить о достижении пика коронавируса нового типа на территории Италии.

По словам Рокка, ранее считалось, что пик коронавируса наступит в прошлое воскресенье. Теперь говорят, что он будет достигнут на будущей неделе. Он уточнил, что никто не знает, как будет развиваться ситуация, поэтому в Италии все настроены на ежедневную тяжелую работу.

Франческо Рокка, однако, отметил, что зафиксирован "крошечный позитивный сигнал" из Бергамо – количество вызовов "скорой помощи" снижается.

ЕТ

Политика

Эксперт оценил сообщение Макрона о распаде ЕС из-за коронавируса: «Окуклились в свои национальные границы»

Эксперт оценил сообщение Макрона о распаде ЕС из-за коронавируса: «Окуклились в свои национальные границы»

Эксперт Института международных исследований МГИМО Леонид Гусев прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Евросоюз и Шенгенская зона могут «развалиться» из-за коронавируса.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью