Президент Красного Креста: пик коронавируса в Италии еще не пройден

Президент Международной Федерации движений Красного Креста и Красного Полумесяца Франческо Рокка заявил, что пока рано говорить о достижении пика коронавируса нового типа на территории Италии.

По словам Рокка, ранее считалось, что пик коронавируса наступит в прошлое воскресенье. Теперь говорят, что он будет достигнут на будущей неделе. Он уточнил, что никто не знает, как будет развиваться ситуация, поэтому в Италии все настроены на ежедневную тяжелую работу.

Франческо Рокка, однако, отметил, что зафиксирован "крошечный позитивный сигнал" из Бергамо – количество вызовов "скорой помощи" снижается.